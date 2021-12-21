Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на «Листвяжной»
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на трассе Кемерово–Новокузнецк по пути на встречу с семьями погибших при аварии на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово–Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в городе Прокопьевск», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Цивилев. Live».
Участниками ДТП стали пять автомобилей, в том числе два грузовика и микроавтобус Mercedes, пишет РИА ФАН. В результате аварии никто не получил серьезных травм, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте ДТП.
Сам Цивилев не пострадал, пишут Известия.
Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября, в результате ЧП погиб 51 человек, более ста пострадали.
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