Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем
Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, контактов с американским руководством на высшем уровне по авиаинциденту не было.
Полет американского беспилотника к границе России зафиксирован утром 14 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дрон передвигался с выключенными транспондерами и с нарушением границ района режима использования воздушного пространства.
Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый режим, потерял высоту и упал в воду, сообщили в Минобороны.
Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.
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