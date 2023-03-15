Песков: Путину доложили о ситуации с американским беспилотником над Черным морем

По его словам, контактов с американским руководством на высшем уровне по авиаинциденту не было.

Полет американского беспилотника к границе России зафиксирован утром 14 марта. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что дрон передвигался с выключенными транспондерами и с нарушением границ района режима использования воздушного пространства.

Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый режим, потерял высоту и упал в воду, сообщили в Минобороны.

Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.

