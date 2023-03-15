Телеканал CBS смоделировал падение дрона США в Черном море

Так, на записи видно, как над морем летит российский истребитель и беспилотник США. В один момент самолет начал снижаться ближе к воде, после чего снова взлетать вверх. В то же время, после маневра, совершенного истребителем, MQ-9 Reaper переворачивается и падает.

Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в разговоре с НСН отмечал, что даже при минимальном заходе на российскую территорию любой вражеский объект должен быть уничтожен. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН заявил, что США не следует лезть к российским границам.

