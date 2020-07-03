Песков прокомментировал повышение радиации у границ России
Система радиационного мониторинга России не фиксировала никаких чрезвычайных ситуаций. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о повышении уровня радиации над Северной Европой.
«В России весьма совершенная система мониторинга и каких-либо чрезвычайных ситуаций не фиксировалось», - сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что вопрос о самом повышении уровня радиации необходимо задать специалистам, отметив, что, по данным МАГАТЭ, зафиксированный уровень радиации не представляет угрозу для населения.
О повышении уровня радиации на северо-востоке Европы 22-23 июня сообщила Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ). В МАГАТЭ сообщили, что этот уровень радиации безопасен, там отметили, что инцидент может быть связан с работами на ядерном реакторе, однако географическое положение выброса радиоизотопов пока не определено, сообщает РИА ФАН.
В апреле сообщалось, что Киев стал городом с самым грязным воздухом из-за пожаров в Чернобыле.
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