Киев стал городом с самым грязным воздухом из-за пожаров в Чернобыле

К загрязнению воздуха привели пожары в Чернобыле. В четверг в регионе поднялся шквальный ветер, который раздул очаги тления, оставшиеся после десятидневного пожара в зоне отчуждения. Уровень радиации в Киеве при этом был в норме, отчитались власти.

Киевлянам рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна, по крайней мере накануне вечером и этим утром. Как ожидается, воздух в Киеве очистится к утру субботы, 18 апреля.

