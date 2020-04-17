Киев стал городом с самым грязным воздухом из-за пожаров в Чернобыле

Столица Украины заняла первое место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствовали данные мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir по состоянию на 9 часов утра. В некоторых районах Киева индекс достиг отметки «опасно», пишут украинские СМИ. Показатель достигал 380, в то время как у находящегося на втором месте китайского Чэнду он составлял 176.

Сильный ветер раздул очаги тления в Чернобыле: Россия в зоне риска

К загрязнению воздуха привели пожары в Чернобыле. В четверг в регионе поднялся шквальный ветер, который раздул очаги тления, оставшиеся после десятидневного пожара в зоне отчуждения. Уровень радиации в Киеве при этом был в норме, отчитались власти.

Киевлянам рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна, по крайней мере накануне вечером и этим утром. Как ожидается, воздух в Киеве очистится к утру субботы, 18 апреля.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ЧернобыльПожарыКиев
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