Киев стал городом с самым грязным воздухом из-за пожаров в Чернобыле
Столица Украины заняла первое место среди городов мира по уровню загрязнения воздуха. Об этом свидетельствовали данные мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir по состоянию на 9 часов утра. В некоторых районах Киева индекс достиг отметки «опасно», пишут украинские СМИ. Показатель достигал 380, в то время как у находящегося на втором месте китайского Чэнду он составлял 176.
К загрязнению воздуха привели пожары в Чернобыле. В четверг в регионе поднялся шквальный ветер, который раздул очаги тления, оставшиеся после десятидневного пожара в зоне отчуждения. Уровень радиации в Киеве при этом был в норме, отчитались власти.
Киевлянам рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна, по крайней мере накануне вечером и этим утром. Как ожидается, воздух в Киеве очистится к утру субботы, 18 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru