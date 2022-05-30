Песков прокомментировал обстрелы гражданских объектов в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры в Донбассе, сообщает РБК.
По его словам, это делают неонацисты, защита от которых и является основной целью спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.
«Именно с этим и борются наши воины, чтобы этого не было. И именно защита людей от этих неонацистов, которые это делают, — как раз вот это основная цель, которая преследуется во время специальной военной операции», — заключил представитель Кремля.
Ранее обстрелу подвергся центр Донецка, повреждения получили Классическая гуманитарная гимназия, школы №5 и №22. В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявили, что, по предварительной информации, шесть человек погибли и 14 получили ранения, сообщает RT.
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