Песков: необходимо международное расследование ЧП на «Северных потоках»

Без серьезного международного расследования ЧП на «Северных потоках» обойтись невозможно. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал повреждение газопроводов актом государственного терроризма.

По словам Пескова, пострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». По поводу утечки газа на четвертой точной информации пока нет.

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Полная информация, как заявил представитель Кремля, появится только после проведения исследований. Вместе с тем он отметил, что пока сделать это невозможно, так как выбросы газа продолжаются.

Ранее глава Служба внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин утверждал, что СВР располагает документами о «западном следе» в инцидентах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный Поток
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