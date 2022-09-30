Песков: необходимо международное расследование ЧП на «Северных потоках»

Без серьезного международного расследования ЧП на «Северных потоках» обойтись невозможно. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал повреждение газопроводов актом государственного терроризма.

По словам Пескова, пострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». По поводу утечки газа на четвертой точной информации пока нет.