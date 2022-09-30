Песков: необходимо международное расследование ЧП на «Северных потоках»
Без серьезного международного расследования ЧП на «Северных потоках» обойтись невозможно. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал повреждение газопроводов актом государственного терроризма.
По словам Пескова, пострадали как минимум три ветки экспортных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». По поводу утечки газа на четвертой точной информации пока нет.
Полная информация, как заявил представитель Кремля, появится только после проведения исследований. Вместе с тем он отметил, что пока сделать это невозможно, так как выбросы газа продолжаются.
Ранее глава Служба внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин утверждал, что СВР располагает документами о «западном следе» в инцидентах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».
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