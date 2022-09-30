Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»
Основными выгодополучателями от инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» являются США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе совещания глав спецслужб стран СНГ.
«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — цитирует Патрушева РИА Новости.
Секретарь Совбеза напомнил о подобной ситуации с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа в 1983 году, пишет RT.
Патрушев призвал предпринять скоординированные усилия «с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления».
Ранее на «Северных потоках» зафиксировали резкое снижение давления, на участках трубопроводов выявили четыре утечки в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. По данным экспертов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов. В Стокгольме допустили, что причиной инцидентов на трубопроводах стали взрывы, пишет «Свободная пресса». Оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG рассчитывает ликвидировать утечки 3 октября.
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