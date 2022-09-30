Патрушев назвал США основным выгодополучателем от взрывов на «Северных потоках»

«Буквально с первых минут после сообщений о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" Запад развернул активную кампанию по поиску виновных. Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США», — цитирует Патрушева РИА Новости.

Секретарь Совбеза напомнил о подобной ситуации с подрывом подводного трубопровода в порту Пуэрто-Сандино в Никарагуа в 1983 году, пишет RT.

Патрушев призвал предпринять скоординированные усилия «с целью разоблачения заказчиков и исполнителей этого преступления».

Ранее на «Северных потоках» зафиксировали резкое снижение давления, на участках трубопроводов выявили четыре утечки в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. По данным экспертов, ЧП произошло из-за физических повреждений газопроводов. В Стокгольме допустили, что причиной инцидентов на трубопроводах стали взрывы, пишет «Свободная пресса». Оператор «Северного потока» компания Nord Stream AG рассчитывает ликвидировать утечки 3 октября.

