Песков назвал чудовищным ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь также сообщил, что в Кремле ничего не думают о том, стоит ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста.

Ранее дочь Михаила Ефремова Анна-Мария на своей странице в Instagram написала, что не собирается «прикрывать» отца. По ее словам, говорить о том, что он не виноват, было бы «глупо и безответственно», передает «Свободная пресса».

