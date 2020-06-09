Песков назвал чудовищным ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал смертельное ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Он назвал этот случай чудовищным.

«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», - цитирует RT Пескова.

Появилось видео лихачества Ефремова за секунды до ДТП

Пресс-секретарь также сообщил, что в Кремле ничего не думают о том, стоит ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста.

Ранее дочь Михаила Ефремова Анна-Мария на своей странице в Instagram написала, что не собирается «прикрывать» отца. По ее словам, говорить о том, что он не виноват, было бы «глупо и безответственно», передает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПМихаил ЕфремовДмитрий Песков
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