Песков назвал чудовищным ДТП с участием Михаила Ефремова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал смертельное ДТП с участием заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Он назвал этот случай чудовищным.
«Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель - и неважно, кто он, - устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чем идет речь», - цитирует RT Пескова.
Пресс-секретарь также сообщил, что в Кремле ничего не думают о том, стоит ли лишать Ефремова звания заслуженного артиста.
Ранее дочь Михаила Ефремова Анна-Мария на своей странице в Instagram написала, что не собирается «прикрывать» отца. По ее словам, говорить о том, что он не виноват, было бы «глупо и безответственно», передает «Свободная пресса».
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