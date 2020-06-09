Дочь Ефремова прокомментировала ДПТ с участием отца

Авария произошла накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель грузовика получил серьезные ранения, он скончался в больнице. Артист не пострадал. Экспертиза установила, что в момент аварии он был в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, что в случае, если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.

«Самая простая ситуация: нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Это ст. 264, ч. 4, она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет», - рассказал он.

