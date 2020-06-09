Дочь Ефремова прокомментировала ДПТ с участием отца
Дочь актёра Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала смертельное ДТП в центре Москвы с участием отца.
«Я искренне надеялась, что Сергей выживет и ситуация не станет такой серьёзной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разочарована. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно», — написала Анна-Мария Ефремова на своей странице в Instagram.
Авария произошла накануне поздно вечером на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого был Ефремов, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель грузовика получил серьезные ранения, он скончался в больнице. Артист не пострадал. Экспертиза установила, что в момент аварии он был в нетрезвом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Председатель Московского отделения Российского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН рассказал, что в случае, если вина Ефремова будет доказана, ему может грозить до 12 лет тюрьмы.
«Самая простая ситуация: нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности, лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Это ст. 264, ч. 4, она предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет», - рассказал он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru