Песков: Кремль уверен, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим

По его словам, пока что нет информации, откуда были запущены беспилотники. Песков подчеркнул эффективную работу российских ведомств и средств ПВО.



Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением после атаки беспилотников по Москве и Подмосковью.

Российское Минобороны сообщало, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», передает «Радиоточка НСН».

