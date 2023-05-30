Песков: Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА по Москве и Подмосковью

По его словам, на данный момент никакой угрозы дли жителей столицы и Подмосковья нет. В результате инцидента жертв нет, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Российское Минобороны сообщало, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения. По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».

