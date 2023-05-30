Песков: Путин не планирует выступать с обращением после атаки БПЛА по Москве и Подмосковью
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не планирует выступать со специальным обращением после атаки беспилотников по Москве и Подмосковью.
По его словам, на данный момент никакой угрозы дли жителей столицы и Подмосковья нет. В результате инцидента жертв нет, подчеркнул пресс-секретарь президента.
Российское Минобороны сообщало, что в атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены. Три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».
Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, заявил, что серьезно пострадавших в результате атаки беспилотников на Москву нет. Как отметил градоначальник, из-за атаки дронов в нескольких зданиях зафиксированы незначительные повреждения. По словам мэра, на местах происшествий находятся экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru