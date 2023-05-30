В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву

«Атака беспилотников на Москву — это ответ Киева на удар по одному из центров принятия решений на Украине», — пояснил пресс-секретарь президента. При этом он отметил, что сейчас нет информации, откуда были запущены дроны, атаковавшие столичный регион.

Песков добавил, что Министерство обороны России, МЧС России и мэр Москвы Сергей Собянин передавали российскому президенту Владимиру Путину данные об атаке БПЛА по столице в режиме реального времени.

Ранее Песков заявил, что Путин не планирует выступать со специальным обращением после атаки беспилотников по Москве и Подмосковью. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

