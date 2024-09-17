Песков: Кремль надеется на трезвую оценку ООН слов Украины о Курской области
Приглашение главой МИД Украины Андрея Сибиги представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области является провокацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, Москва рассчитывает на то, что «подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами». «Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — заявил пресс-секретарь президента России.
До этого глава украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что Киев официально пригласит ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил России под Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru