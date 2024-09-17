Песков: Кремль надеется на трезвую оценку ООН слов Украины о Курской области

Приглашение главой МИД Украины Андрея Сибиги представителей ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) посетить захваченные населенные пункты Курской области является провокацией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

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По его словам, Москва рассчитывает на то, что «подобные провокационные заявления не будут восприниматься адресатами». «Конечно, мы рассчитываем на трезвую оценку подобных провокационных заявлений», — заявил пресс-секретарь президента России.

До этого глава украинской дипломатии Андрей Сибига заявил, что Киев официально пригласит ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил контрнаступление Вооруженных сил России под Курском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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