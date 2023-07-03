Песков: Глава Крыма Аксенов — боец, и попыткой покушения его не запугать

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главу Крыма Сергея Аксенова покушениями запугать не получится.

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Накануне ФСБ пресекла организованную украинскими спецслужбами попытку покушения на Аксенова. По данным ведомства, злоумышленник планировал взорвать машину главы Крыма. Мужчину поймали при изъятии взрывного устройства из тайника.

После Аксенов поблагодарил сотрудников российской спецслужбы за предотвращение покушения и выразил уверенность, что заказчики преступления «будут найдены и наказаны», напоминает RT.

Песков пожелал Аксенову силы духа на фоне сообщений о готовившейся попытке покушения и назвал главу региона бойцом.

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ФОТО: РИА Новости
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