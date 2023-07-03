ФСБ пресекла попытку покушения на Аксенова

По данным спецслужбы, в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан гражданин России 1988 года рождения. Мужчину завербовала Служба безопасности Украины. Известно, что злоумышленника обучали разведывательно-подрывной деятельности и минно-взрывному делу.

Как отметили в ФСБ, задержанный планировал взорвать машину Аксенова. Мужчину поймали при изъятии взрывного устройства из тайника, отмечает телеканал «360».

Правоохранители возбудили уголовные дела о покушении на теракт и незаконном приобретении, передаче, хранении или перевозке взрывчатки. Подозреваемого арестовали, он дал признательные показания.

