Песков: Данные о трагедии с моряками-подводниками не рассекретят

Как напоминает Ura.ru, трагедия произошла 1 июля, однако СМИ написали о произошедшем лишь 2 числа. Известно, что в ходе проведения батиметрических измерений на глубоководном аппарате возник пожар. 14 моряков-подводников отравились продуктами горения. По некоторым данным, возгорание произошло на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик».

Между тем, министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск. Как пишет RT, там он проведёт совещание по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

