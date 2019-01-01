Песков: Данные о трагедии с моряками-подводниками не рассекретят
Секретную информацию о гибели российских подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате не будут раскрывать. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы о деталях, месте трагедии и типе подлодки. Представитель Кремля отметил, что эта информация относится к категории абсолютно секретных данных.
Как напоминает Ura.ru, трагедия произошла 1 июля, однако СМИ написали о произошедшем лишь 2 числа. Известно, что в ходе проведения батиметрических измерений на глубоководном аппарате возник пожар. 14 моряков-подводников отравились продуктами горения. По некоторым данным, возгорание произошло на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, известной как «Лошарик».
Между тем, министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прибыл в Североморск. Как пишет RT, там он проведёт совещание по установлению причин пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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