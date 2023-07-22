Пешеходный мост с людьми обрушился в Луге

Уточняется, что мост сложился пополам.

По предварительным данным, в результате обрушения конструкции пострадали люди. Они были госпитализированы в медицинские учреждения.

Ранее местные жители сообщили о звуках взрывов и стрельбы в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

