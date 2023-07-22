Пешеходный мост с людьми обрушился в Луге

Пешеходный мост с людьми обвалился в городе Луга Ленинградской области, сообщают очевидцы.

Shot: в подмосковном поселке Шервуд стрельба

Уточняется, что мост сложился пополам.

По предварительным данным, в результате обрушения конструкции пострадали люди. Они были госпитализированы в медицинские учреждения.

Ранее местные жители сообщили о звуках взрывов и стрельбы в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьПострадавшие

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