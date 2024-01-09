Первые автомобили покинули место массового ДТП на трассе «Нева»
9 января 202400:01
На автотрассе М-11 «Нева» первые автомобили начали покидать место массового дорожно-транспортного происшествия, сообщает «РЕН ТВ».
Все столкнувшиеся машины разделили на три участка. Самый массовый из них начали разбирать.
В настоящее время сотрудники ГИБДД оформили пять аварий с десятью автомобилями. Четыре машины покинули место происшествия своим ходом. Еще шесть увезли на эвакуаторах.
В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-11 в Новгородской области пострадали 20 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru