В ДТП на федеральной трассе в Архангельской области погибли три человека
На трассе М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в региональном управлении МВД.
Авария произошла на 855-м километре федеральной трассы. Виновницей ДТП стала водитель автомобиля Nissan, которая выехала на встречную полосу и допустила столкновение с машиной Lada.
Жертвами ДТП стали оба водителя и пассажир Lada. Два человека получили травмы.
В Новгородской области на трассе М-11 «Нева» 8 января столкнулось 30 автомобилей. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru