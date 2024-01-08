В ДТП на федеральной трассе в Архангельской области погибли три человека

На трассе М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в региональном управлении МВД.

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Авария произошла на 855-м километре федеральной трассы. Виновницей ДТП стала водитель автомобиля Nissan, которая выехала на встречную полосу и допустила столкновение с машиной Lada.

Жертвами ДТП стали оба водителя и пассажир Lada. Два человека получили травмы.

В Новгородской области на трассе М-11 «Нева» 8 января столкнулось 30 автомобилей. Погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПАрхангельская Область

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