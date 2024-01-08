Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области увеличилось до 20

В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области пострадали 20 человек, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram.

Семь человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса на Ставрополье

«Из них 4 погибли, в том числе 1 ребенок. Травмированы 16», - уточнили в ведомстве.

Среди пострадавших — пять детей. С помощью авиации в Новгород доставили трех несовершеннолетних.

На трассе остается около 60 большегрузов. Пробка растянулась на 1,5 километра. Движение в сторону Москвы перекрыли.

В Архангельской области на трассе М-8 «Холмогоры» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Управление ГИБДД по Новгородской области
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