Число пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области увеличилось до 20
В дорожно-транспортном происшествии на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области пострадали 20 человек, сообщила пресс-служба МЧС в Telegram.
«Из них 4 погибли, в том числе 1 ребенок. Травмированы 16», - уточнили в ведомстве.
Среди пострадавших — пять детей. С помощью авиации в Новгород доставили трех несовершеннолетних.
На трассе остается около 60 большегрузов. Пробка растянулась на 1,5 километра. Движение в сторону Москвы перекрыли.
В Архангельской области на трассе М-8 «Холмогоры» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Погибли три человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru