Первое уголовное дело за фейки о коронавирусе возбуждено в Петербурге

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье новой статье 207.1 УК "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". По делу в качестве свидетеля допрашивается активистка из Сестрорецка, которую представляет адвокат «Правозащиты Открытки».

Дело возбуждено из-за появившейся в социальной сети «ВКонтакте» информации о том, что из Сестрорецкой больнице пациента с коронавирусом отправили домой общественным транспортом, уточняют "Невские новости".

Напомним, в РФ закон об уголовной ответственности за распространение фейков о ЧС принят 1 апреля текущего года. Наказанием предусматривается штраф до 700 тысяч рублей, либо обязательные работы до 360 часов, либо лишение свободы до 3-х лет.



