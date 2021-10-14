Бастрыкин: Устроивший стрельбу в пермском вузе признал вину
Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, полностью признал свою вину. Об этом РИА Новости сообщил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, на сегодняшний день следствие ходатайствует об избрании молодому человека меры пресечения в виде заключения под стражу.
20 сентября в Пермском государственном национально-исследовательском университете началась стрельба. Следователям удалось установить личность нападавшего, им оказался 18-летний студент данного вуза Тимур Бекмансуров. Он открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Преподаватели и студенты закрывались в аудиториях и прыгали из окон, чтобы спастись от выстрелов.
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