Пермскому стрелку ампутировали часть голени

18-летнему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему в минувший понедельник массовую бойню в Пермском государственном научном исследовательском университете, ампутировали часть голени. На данный момент он находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.

«Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», - сказала министр во время заседания краевого правительства.