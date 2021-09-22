Пермскому стрелку ампутировали часть голени
18-летнему студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему в минувший понедельник массовую бойню в Пермском государственном научном исследовательском университете, ампутировали часть голени. На данный момент он находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
«Он в крайне тяжелом состоянии. Вчера вечером была проведена ампутация части голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое», - сказала министр во время заседания краевого правительства.
ЧП в Пермском госуниверситете произошло в понедельник, 20 сентября, утром. Студент первого курса юрфака 18-летний Тимур Бекмансуров пришел в учебное заведение с ружьем на начал стрелять во всех попадавшихся на его пути. Погибли шесть человек. Пострадавших, по последним данным, 43.
Сам Бекмансуров был ранен ответным огнем сотрудника ДПС, после чего был госпитализирован.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru