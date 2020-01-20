Пермский отель, где постояльцы погибли в кипятке, собирались закрыть
Пермский мини-отель «Карамель», где в ночь на понедельник, 20 января, погибло пять человек, собирались закрыть через месяц. Об этом Ura.ru сообщил источник в силовых структурах. По его словам, отель работал легально, в 2019 году его проверяли сотрудники МЧС, которые выдали предписание освободить помещение до 20 февраля 2020 года. По данным источника, в помещении были зафиксированы многочисленные нарушения безопасности.
Из-за прорыва горячего водоснабжения в отеле «Карамель», расположенном в Индустриальном районе Перми, погибли пять постояльцев, в том числе один ребенок. Шесть человек пострадали, трое из них с ожогами были госпитализированы. Мини-отель находился в подвальном помещении дома.
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в беседе с НСН высказал предположение, что о нарушениях в подвальном хостеле всем было известно.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В рабочей группе опровергли дату голосования по поправкам Конституции
- Режиссер «Ассы» Соловьев переведен в реанимацию
- Появилось видео отеля в Перми, где заживо сварились постояльцы
- Пермский отель, где постояльцы погибли в кипятке, собирались закрыть
- Милонов предложил запретить подросткам заходить в рестораны фастфуда без родителей