Пережившему покушение премьеру Словакии сделали еще одну операцию

По словам директора больницы, в которую госпитализирован премьер-министр, Мириам Лапуниковой, в ходе повторной операции были удалены затронутые некрозом мягкие ткани. Она отметила, что политик находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.

Глава Минобороны Словакии назвал ситуацию с Фицо серьезной и подчеркнул, что медикам потребуется несколько дней, чтобы дать прогноз о возможном выздоровлении. Он отметил, что медработники пытаются приблизить к положительной динамике состояние премьер-министра.

Ранее Калиняк в ходе пресс-конференции заявил, что покушение на Фицо было спланировано заранее.

