Пережившему покушение премьеру Словакии сделали еще одну операцию
Главе правительства Словакии Роберту Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, сделали еще ону операцию. Она продлилась порядка двух часов, заявил министр обороны страны Роберт Калиняк, сообщил портал Aktuality.
По словам директора больницы, в которую госпитализирован премьер-министр, Мириам Лапуниковой, в ходе повторной операции были удалены затронутые некрозом мягкие ткани. Она отметила, что политик находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное.
Глава Минобороны Словакии назвал ситуацию с Фицо серьезной и подчеркнул, что медикам потребуется несколько дней, чтобы дать прогноз о возможном выздоровлении. Он отметил, что медработники пытаются приблизить к положительной динамике состояние премьер-министра.
Ранее Калиняк в ходе пресс-конференции заявил, что покушение на Фицо было спланировано заранее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru