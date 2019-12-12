Перед крушением Ми-28 на Кубани был заменен экипаж
Перед вылетом Ми-28, потерпевшим накануне крушение в Краснодарском крае, была проведена замена экипажа. Об этом пишут «Известия».
Ранее НСН сообщала, что вертолет «Ночной охотник» упал 11 декабря. В настоящее время найдены бортовые самописцы, расшифровка которых поможет установить причины произошедшего.
Как стало известно СМИ, Ми-28, приписанный к 55-му отдельному Кореновскому полку, выполнял учебный полет и был без боекомплекта. Из-за плохой видимости пилот посадил вертолет на резервную площадку.
Командование полка приняло решение, что на аэродром базирования его перегонят заместитель командира полка по летной подготовке Александр Склянкин и командир эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Оба пилота погибли – один из них был обнаружен в кабине, другого выбросило на землю.
В качестве причин крушения рассматриваются техническая неисправность или ошибка пилотирования. По факту авиакатастрофы Следственный комитет возбудил уголовное дело, отмечает RT.
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