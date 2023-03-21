Пентагон: упавший в Чёрное море американский беспилотник ещё не подняли со дна
США полагают, что упавший в Чёрное море американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ещё не подняли со дна, сообщает Пентагон.
По данным Пентагона, упавший дрон находится на большой глубине.
14 марта в США заявили, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем, информацию распространило Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM). По данным российского Минобороны, дрон двигался в сторону российской границы в Крыму с выключенными транспондерами. В небо были подняты истребители. В военном ведомстве указали, что MQ-9 Reaper перешел в неуправляемый полет и упал в море.
США не следует лезть к российским границам, все американские объекты будут сбиваться в случае нарушения границы, заявил на этом фоне член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в беседе с НСН.
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