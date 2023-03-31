Пенсионерку поймали на незаконном ввозе в Россию одежды Dior и Chanel

Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали 67-летнюю пассажирку с партией вещей люксовых брендов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.

Отмечается, что женщина хотела провезти в Россию футболки марок Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede Galizia. В ее багаже также нашли ветровки Bottega Veneta, халаты от Оlenda и брюки от Lamaxx.