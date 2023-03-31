Пенсионерку поймали на незаконном ввозе в Россию одежды Dior и Chanel
Таможенники аэропорта Кольцово в Екатеринбурге задержали 67-летнюю пассажирку с партией вещей люксовых брендов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Уральского таможенного управления.
Отмечается, что женщина хотела провезти в Россию футболки марок Christian Dior, Chanel, Sogo, Fede Galizia. В ее багаже также нашли ветровки Bottega Veneta, халаты от Оlenda и брюки от Lamaxx.
Так, сотрудники аэропорта рассказали, что в ходе досмотра ее багажа инспекторами было обнаружено 49 брендовых вещей разных размеров. Пенсионерка сообщила, что она приобрела одежду в Турции и не знала, что ее нужно было декларировать.
Ранее, в начале марта, сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили в багаже россиянки восемь золотых колец со вставками из бриллиантов и цепочку общей стоимостью 1,7 миллиона рублей. Так, ювелирные изделия женщина пыталась переместить через «зеленый» коридор без таможенного декларирования, сообщает НСН.
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