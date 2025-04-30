АвтоВАЗ: Владельцы Lada могут стать жертвами мошенников

Автопроизводитель предупредил, что в даркнете появилась информация о персональных данных более 32 тысяч владельцев автомобилей Lada, которые были собраны из неизвестных альтернативных источников.

«При получении неожидаемых сообщений с неочевидными просьбами, связанными с автомобилями Lada, от неизвестных источников или при возникновении иных сомнений рекомендуем обращаться на горячую линию марки или к дилерам», - говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что её системы учёта и хранения данных ведутся в других форматах и полностью защищены от киберпреступников.

Ранее в Wildberries предупредили клиентов о мошеннической схеме с вредоносными вложениями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».