АвтоВАЗ: Владельцы Lada могут стать жертвами мошенников
Владельцы автомобилей Lada могут стаь жертвами мошеннических действий через мессенджеры и рассылки. Об этом заявили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Автопроизводитель предупредил, что в даркнете появилась информация о персональных данных более 32 тысяч владельцев автомобилей Lada, которые были собраны из неизвестных альтернативных источников.
«При получении неожидаемых сообщений с неочевидными просьбами, связанными с автомобилями Lada, от неизвестных источников или при возникновении иных сомнений рекомендуем обращаться на горячую линию марки или к дилерам», - говорится в сообщении.
Также в компании добавили, что её системы учёта и хранения данных ведутся в других форматах и полностью защищены от киберпреступников.
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