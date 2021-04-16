Пенсионер в Петербурге умер после прививки от коронавируса

О смерти пожилого мужчины в Петербурге СМИ сообщили 15 апреля. При этом ранее главврач поликлиники Лорета Венцкене сообщила, что не может назвать причину смерти. По ее словам, пациент давно ходит к врачу, но опасных заболеваний у него зафиксировано не было.

