Пенсионер в Петербурге умер после прививки от коронавируса

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал результаты исследования после инцидента со смертью пациента пенсионного возраста после вакцинации от COVID-19, пишет РИА «Новости».

Согласно результатам исследования, пожилой мужчина умер от хронических заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца. Патологоанатомы не нашли признаков нежелательных реакций в ответ на введение вакцины.

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О смерти пожилого мужчины в Петербурге СМИ сообщили 15 апреля. При этом ранее главврач поликлиники Лорета Венцкене сообщила, что не может назвать причину смерти. По ее словам, пациент давно ходит к врачу, но опасных заболеваний у него зафиксировано не было.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ВакцинаПандемияКоронавирус
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