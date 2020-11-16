Пациент умер от коронавируса в очереди на КТ в Забайкалье

В Чите посетитель диагностического центра умер, не дождавшись своей очереди на компьютерную томографию. Сообщается, что мужчина скончался 6 ноября. Представители Минздрава на пресс-конференции заявили, что поворяд проверку.

В ведомстве уточнили, что запросили первичную медицинскую документацию. Минздрав собирается установить виновных в происшествии.

Власти Ростова-на-Дону подтвердили гибель больных коронавирусом в больнице №20

Ранее в Ростове-на-дону 13 пациентов с коронавирусом в тяжелой форме, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, скончались от нехватки кислорода.



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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусЧита
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