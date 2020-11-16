Пациент умер от коронавируса в очереди на КТ в Забайкалье

В Чите посетитель диагностического центра умер, не дождавшись своей очереди на компьютерную томографию. Сообщается, что мужчина скончался 6 ноября. Представители Минздрава на пресс-конференции заявили, что поворяд проверку.

В ведомстве уточнили, что запросили первичную медицинскую документацию. Минздрав собирается установить виновных в происшествии.