Патрушев заявил об активизации в России украинских диверсантов

По его словам, атаки совершаются, как правило, на объекты гражданской инфраструктуры, в том числе транспортный и топливно-энергетический комплексы, «уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике».

«Обстановка... особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населённых пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО», - отметил он на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.

Патрушев добавил, что также участились попытки проникновения на российскую территорию «представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности и совершения терактов».

Ранее росгвардейцы обнаружили в Херсонской области шесть тайников с боеприпасами Вооруженных сил Украины, пишут «Известия».

