Пасынок Стаса Намина признался в убийстве сына и тещи музыканта
Приемный сын музыканта, основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина Роман Микоян признался в убийстве сына и тещи музыканта.
«Совершил два убийства - брата и бабушки», - сказал Микоян на допросе в Следственном комитете.
Тела 30-летненего сына и 85-летней матери супруги артиста с ножевыми ранениями были найдены сегодня утром в деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья. Следов борьбы следователи не месте не выявили, все вещи были не тронуты. Подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам.
Ранее утром Стас Намин назвал отморозком приемного сына, убившего бабушку и сводного брата. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru