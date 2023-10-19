Пасынок Стаса Намина признался в убийстве сына и тещи музыканта

«Совершил два убийства - брата и бабушки», - сказал Микоян на допросе в Следственном комитете.



Тела 30-летненего сына и 85-летней матери супруги артиста с ножевыми ранениями были найдены сегодня утром в деревне Крюково в Истринском районе Подмосковья. Следов борьбы следователи не месте не выявили, все вещи были не тронуты. Подозреваемый в убийстве был задержан по горячим следам.

Ранее утром Стас Намин назвал отморозком приемного сына, убившего бабушку и сводного брата. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

