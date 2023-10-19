Убийце сына Стаса Намина могут дать пожизненный срок
Убийце сына и тещи рок-музыканта Стаса Намина дадут пожизненный срок в случае, если следствие сможет доказать, что мужчина расправился со своими жертвами с особой жестокостью. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал юрист Александр Хаминский.
Он уточнил, что на месте преступления кроме ножа был найден молоток, которым могли забить жертв.
«Двойное убийство подпадает под действие ч. 2 ст. 105 УК РФ - от 8 до 20 лет либо пожизненно. Последнее исключать нельзя, так как может иметь место еще один квалифицирующий признак — убийство с особой жестокостью», - сказал Хаминский.
Юрист также уточнил, что мужчине предстоит пройти психологическую экспертизу, по результатам которой будет установлено, находился ли убийца в состоянии аффекта.
Ранее утром Стас Намин назвал отморозком приемного сына, убившего бабушку и сводного брата. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru