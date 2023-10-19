Убийце сына Стаса Намина могут дать пожизненный срок

Он уточнил, что на месте преступления кроме ножа был найден молоток, которым могли забить жертв.

«Двойное убийство подпадает под действие ч. 2 ст. 105 УК РФ - от 8 до 20 лет либо пожизненно. Последнее исключать нельзя, так как может иметь место еще один квалифицирующий признак — убийство с особой жестокостью», - сказал Хаминский.

Юрист также уточнил, что мужчине предстоит пройти психологическую экспертизу, по результатам которой будет установлено, находился ли убийца в состоянии аффекта.

Ранее утром Стас Намин назвал отморозком приемного сына, убившего бабушку и сводного брата. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

