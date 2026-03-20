Сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой отмены
Авторские права на песни стали основной проблемой в ходе работы над сериалом про группу «Мираж». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал лидер коллектива, гитарист Алексей Горбашов.
По его словам, права на произведения были переданы в разные издательства, которые «находятся в состоянии войны». Помимо этого, появляются «персонажи из прошлого с липовыми договорами».
Горбашов напомнил о проблемах с правами, которые возникли у фильма группы «Руки Вверх!» на стриминговых платформах. Он указал, что о начале работы не может быть и речи до тех пор, «пока не будут закрыты все вопросы».
«Кинокомпании будут ждать полной ясности... Надеемся, сериал будет, а обо всех нынешних баталиях можно будет снять отдельную серию», — заключил музыкант.
Ранее гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов предъявил права не некоторые песни «Руки вверх!» и попытался заблокировать показ фильма о группе на стриминговых сервисах. Сергею Жукову пришлось обратиться в Следственный комитет и Верховный суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Версию о преемнице Ким Чен Ына назвали ошибочной
- МВД опровергло жалобы Лерчек на запрет посещать врачей
- Без скрытых цен: Как в России ограничат покупки в рассрочку
- СМИ: Россия предложила США сделку по разведданным
- Владельцев электромобилей предупредили о проблемах с сервисом
- Распутина может лишиться дома из-за долгов мужа
- Российский фильм «Охотник» попал в шорт-лист Фестиваля европейского кино
- СМИ: США перебрасывают тысячи морпехов и корабли на Ближний Восток
- «Миллиарды тромбов!»: Врач запретил ровесникам Чака Норриса кардиотренировки
- Сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой отмены