Сериал про группу «Мираж» оказался под угрозой отмены

По его словам, права на произведения были переданы в разные издательства, которые «находятся в состоянии войны». Помимо этого, появляются «персонажи из прошлого с липовыми договорами».

Горбашов напомнил о проблемах с правами, которые возникли у фильма группы «Руки Вверх!» на стриминговых платформах. Он указал, что о начале работы не может быть и речи до тех пор, «пока не будут закрыты все вопросы».

«Кинокомпании будут ждать полной ясности... Надеемся, сериал будет, а обо всех нынешних баталиях можно будет снять отдельную серию», — заключил музыкант.

Ранее гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов предъявил права не некоторые песни «Руки вверх!» и попытался заблокировать показ фильма о группе на стриминговых сервисах. Сергею Жукову пришлось обратиться в Следственный комитет и Верховный суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».