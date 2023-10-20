Роберт де Ниро выразил свои соболезнования музыканту Стасу Намину

Погибший сын музыканта Стаса Намина Артём Микоян при жизни сотрудничал со многими знаменитостями в Европе и США, сообщает ТАСС.

Соседка убитой тёщи Намина рассказала, что предшествовало трагедии

Он окончил факультет кинематографии в Нью-Йоркском университете и проходил практику в компании Роберта де Ниро. Как заявили в пресс-службе Стаса Намина, легенда Голливуда, после случившегося, направил письмо с соболезнованиями на имя музыканта.

Кроме Роберта де Ниро слова поддержки из-за рубежа прислали и другие деятели кино, в том числе режиссёр-документалист Джим Браун.

Ранее пасынок Стаса Намина признался в убийстве сына и тещи музыканта, сообщил RT.

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ФОТО: РИА Новости /Екатерина Чеснокова
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