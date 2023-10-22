Пассажиры такси избили и ограбили водителя в Петербурге
В Санкт-Петербурге пассажиры ограбили и избили водителя такси, сообщает газета «Известия».
По информации издания, происшествие произошло 19 октября. Таксист попросил мужчину и женщину оплатить поездку, однако те напали на него и нанесли несколько ударов по голове, после чего распылили в лицо газовый баллончик.
Нападавшие забрали из машины два телефона стоимостью около 7,5 тысячи рублей каждый.
Одного из подозреваемых задержали. Мужчина уже был судим. Розыск подельницы продолжается.
В минувший четверг на юге Москвы взорвалось газовое оборудование в машине такси. Пострадавших нет, водителя осмотрела бригада скорой помощи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru