Пассажиры такси избили и ограбили водителя в Петербурге

По информации издания, происшествие произошло 19 октября. Таксист попросил мужчину и женщину оплатить поездку, однако те напали на него и нанесли несколько ударов по голове, после чего распылили в лицо газовый баллончик.

Нападавшие забрали из машины два телефона стоимостью около 7,5 тысячи рублей каждый.

Одного из подозреваемых задержали. Мужчина уже был судим. Розыск подельницы продолжается.

В минувший четверг на юге Москвы взорвалось газовое оборудование в машине такси. Пострадавших нет, водителя осмотрела бригада скорой помощи, передает «Радиоточка НСН».

