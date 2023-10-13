«Яндекс Такси» с 15 октября повысит тарифы на поездки в Москве

Средний чек поездки вырастет на 2-3% с 15 октября. В компании отметили, что стремятся к максимальной доступности сервиса для широкой аудитории.

Отмечается, что цены на такси скорректированы впервые за два года.

Министерство транспорта России в начале октября опровергло сообщения о кратном росте цен на такси. По информации ведомства, в большинстве регионов стоимость поездки не изменилась, передает «Радиоточка НСН».

