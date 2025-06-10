СК проверяет сообщения об отравлении пассажиров теплохода на Валаам

Следственные органы начали доследственную проверку после появления сообщений о возможном массовом отравлении пассажиров теплохода, направлявшегося из Санкт-Петербурга на Валаам. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства, в ряде СМИ появилась информация о плохом самочувствии туристов, находившихся на борту теплохода «Юрий Андропов».

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Жалобы начали поступать на второй день круиза. В связи с этим следователи Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте приступили к проверочным мероприятиям для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Следственный комитет отметил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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