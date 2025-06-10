СК проверяет сообщения об отравлении пассажиров теплохода на Валаам
Следственные органы начали доследственную проверку после появления сообщений о возможном массовом отравлении пассажиров теплохода, направлявшегося из Санкт-Петербурга на Валаам. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
По данным ведомства, в ряде СМИ появилась информация о плохом самочувствии туристов, находившихся на борту теплохода «Юрий Андропов».
Жалобы начали поступать на второй день круиза. В связи с этим следователи Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте приступили к проверочным мероприятиям для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Следственный комитет отметил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru