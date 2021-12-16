В Нижнем Новгороде сел самолет после разгерметизации кабины пилотов

Пассажирский самолет Embraer Е-190 авиакомпании «Икар» рейса Санкт-Петербург - Нижний Новгород совершил вечером посадку в аэропорту назначения после разгерметизации в кабине пилотов. Начата проверка лётного происшествия, сообщает транспортная прокуратура.

На борту находился 81 пассажир, а также четыре члена экипажа. Посадка была проведена в штатном режиме, пострадавших нет. На аэродроме Нижнего Новгорода, согласно правилам, были подняты по готовности подразделения экстренных служб.

Embraer E-Jet — семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолётов средней дальности, производства бразильской компании «Embraer».

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Фото: pegasfly.com
ТЕГИ:Экстренная ПосадкаНижний НовгородСамолет
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