В Нижнем Новгороде сел самолет после разгерметизации кабины пилотов
Пассажирский самолет Embraer Е-190 авиакомпании «Икар» рейса Санкт-Петербург - Нижний Новгород совершил вечером посадку в аэропорту назначения после разгерметизации в кабине пилотов. Начата проверка лётного происшествия, сообщает транспортная прокуратура.
На борту находился 81 пассажир, а также четыре члена экипажа. Посадка была проведена в штатном режиме, пострадавших нет. На аэродроме Нижнего Новгорода, согласно правилам, были подняты по готовности подразделения экстренных служб.
Embraer E-Jet — семейство двухмоторных узкофюзеляжных пассажирских самолётов средней дальности, производства бразильской компании «Embraer».
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