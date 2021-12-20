Самолет из Парижа с неисправностью системы шасси сел в Шереметьеве
Пассажирский самолет Airbus A321 рейса Париж – Москва сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности противобуксовочной системы. Посадка прошла успешно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах авиагавани.
По предварительным данным, речь идёт о лайнере российского авиаперевозчика «Аэрофлота».
В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что командир экипажа перед посадкой также проинформировал диспетчеров об отказе системы управления передней стойки шасси. Сколько человек находилось на борту самолета, пока не уточняется.
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