Самолет из Парижа с неисправностью системы шасси сел в Шереметьеве

Пассажирский самолет Airbus A321 рейса Париж – Москва сел в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика неисправности противобуксовочной системы. Посадка прошла успешно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах авиагавани.

По предварительным данным, речь идёт о лайнере российского авиаперевозчика «Аэрофлота».

В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что командир экипажа перед посадкой также проинформировал диспетчеров об отказе системы управления передней стойки шасси. Сколько человек находилось на борту самолета, пока не уточняется.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ШереметьевоЭкстренная ПосадкаСамолет
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