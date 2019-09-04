Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Воронеже
4 сентября08:12
Пассажирский лайнер, вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси.
По данным «Интерфакса», командир экипажа сообщил, что после вылета не убрались задние шасси, было решено вернуться в аэропорт.
Самолет совершил благополучную посадку, никто из пассажиров не пострадал. По данным онлайн-табло аэропорта Воронежа, в 07:15 в Санкт-Петербург вылетел Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Немецкие врачи экстренно прооперировали Аскольда Запашного
- Новости за ночь: Самые загрязненные города назвали в России
- Минприроды назвало города с самым загрязненным воздухом
- Трампа раскритиковали за публикацию секретной информации
- Путин поручил увеличить зарплаты медработникам, оказывающим первую помощь