Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Воронеже

Пассажирский лайнер, вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси.

По данным «Интерфакса», командир экипажа сообщил, что после вылета не убрались задние шасси, было решено вернуться в аэропорт.

Самолет совершил благополучную посадку, никто из пассажиров не пострадал. По данным онлайн-табло аэропорта Воронежа, в 07:15 в Санкт-Петербург вылетел Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн».

