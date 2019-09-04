В Воронеже готовится к экстренной посадке самолет с пассажирами
4 сентября08:03
Пассажирский самолет, который вылетел из Воронежа в Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт из-за технических проблем, передает «Интерфакс».
По данным агентства, после вылета командир доложил на землю о критической неисправности шасси. В настоящее время самолет готовится к экстренной посадке.
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