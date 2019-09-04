В Воронеже готовится к экстренной посадке самолет с пассажирами

Пассажирский самолет, который вылетел из Воронежа в Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт из-за технических проблем, передает «Интерфакс».

По данным агентства, после вылета командир доложил на землю о критической неисправности шасси. В настоящее время самолет готовится к экстренной посадке.

