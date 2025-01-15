СМИ: Пилоты AZAL отказались от посадки в Грозном перед крушением в Актау

Экипаж самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение 25 декабря возле Актау, самостоятельно принял решение не садиться в Грозном и Махачкале, несмотря на рекомендации диспетчеров. Об этом свидетельствуют расшифровки переговоров пилотов с наземными службами, опубликованные Telegram-каналом Baza.

Диспетчеры предлагали несколько альтернативных аэродромов, включая Грозный, Махачкалу и другие российские аэропорты, однако экипаж решил вернуться в Баку, а затем направиться в Актау. В переговорах пилоты упомянули возможное столкновение с птицами и взрыв газового баллона на борту.