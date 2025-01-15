СМИ: Пилоты AZAL отказались от посадки в Грозном перед крушением в Актау

Экипаж самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение 25 декабря возле Актау, самостоятельно принял решение не садиться в Грозном и Махачкале, несмотря на рекомендации диспетчеров. Об этом свидетельствуют расшифровки переговоров пилотов с наземными службами, опубликованные Telegram-каналом Baza.

Диспетчеры предлагали несколько альтернативных аэродромов, включая Грозный, Махачкалу и другие российские аэропорты, однако экипаж решил вернуться в Баку, а затем направиться в Актау. В переговорах пилоты упомянули возможное столкновение с птицами и взрыв газового баллона на борту.

Алиев: Трагедии с самолетом «Азербайджанских авиалиний» можно было избежать

Из записей также следует, что внешнее воздействие на самолет имело место, однако пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации.

Самолет следовал рейсом Баку — Грозный. На борту находились 67 человек, из которых 38 погибли, а 29 выжили, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АзербайджанКрушение Самолета

Горячие новости

Все новости

партнеры