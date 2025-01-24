Казахстан передал данные черных ящиков разбившегося Embraer РФ и Азербайджану

Казахстан передал России и Азербайджану после расшифровки копии данных черных ящиков самолета компании AZAL, который разбился у Актау. Об этом сообщил вице-премьер республики, председатель комиссии по расследованию авиакатастрофы Канат Бозумбаев. Оригинал расшифрованных речевых и параметрических данных бортовых самописцев находятся в следственной группе под эгидой генеральной прокуратуры Казахстана.

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По словам Козумбаева, с этими расшифровками работают все эксперты. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заместитель главы правительства также отметил, что появившаяся в интернете расшифровка черных ящиков не совпадает с оригиналом.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса Баку - Грозный разбился утром 25 декабря на подлете к Актау на западе Казахстана. Из 67 человек, которые находились на борту, выжили 29 человек. Рассматривается несколько версий крушения, в том числе, попадание самолета под огонь средств ПВО на подлете к Грозному, где в тот момент шло отражение атаки беспилотников.

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ФОТО: МЧС Казахстана
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