Казахстан передал данные черных ящиков разбившегося Embraer РФ и Азербайджану

По словам Козумбаева, с этими расшифровками работают все эксперты. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», заместитель главы правительства также отметил, что появившаяся в интернете расшифровка черных ящиков не совпадает с оригиналом.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines рейса Баку - Грозный разбился утром 25 декабря на подлете к Актау на западе Казахстана. Из 67 человек, которые находились на борту, выжили 29 человек. Рассматривается несколько версий крушения, в том числе, попадание самолета под огонь средств ПВО на подлете к Грозному, где в тот момент шло отражение атаки беспилотников.

