Пассажирам экстренно севшего в Красноярске самолета готовят вегетарианскую еду
Примерно половина пассажиров самолета Air India, летевшего из Дели в Сан-Франциско и экстренно приземлившегося в Красноярске, оказались вегетарианцами. Для них готовят специальную еду, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя международного аэропорта Красноярска.
Он отметил, для пассажиров, которые не едят мясо, готовят рис. Ночью многие пассажиры отказались от ужина из-за того, что блюдо было мясное. «Поэтому мы сейчас переориентировались немножко», - рассказал собеседник.
Для оказания помощи пассажирам, которые по требованию властей должны были оставаться в здании аэровокзала из-за отсутствия российских виз, была задействована местная служба поддержки. Всем пассажирам предоставляется питание, на место прибыли представители индийского консульства.
Накануне вечером на высоте около 11 километров экипаж Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, доложил диспетчерам в Красноярске о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке лайнера. Командир воздушного судна принял решение о посадке в Красноярске. Самолет благополучно приземлился, никто не пострадал. Признаков пожара или задымления в самолете не обнаружили.
Утром сегодня сообщалось, что в Красноярск ожидается перегон резервного борта с персоналом авиакомпании из Дели. Он должен приземлится в аэропорту в 14:00 по местному времени. Пассажиры сейчас размещены в зале вылетов международных воздушных линий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru