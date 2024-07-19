Масштабный сбой в работе авиакомпаний произошел в США

В чем именно состоит проблема, не сообщается. По данным телеканала CNN, из-за сбоя программного обеспечения Microsoft авиакомпании Frontier пришлось приостановить отправления своих самолетов на всей территории Соединенных Штатов, 131 рейс отменили, еще 223 задержаны.

При этом телеканал указал, что ряд авиакомпаний, в том числе American Airlines, заявляли, что сбой их не затронул.

Ранее сообщалось, что авиалайнер, выполнявший рейс из Индии в США, и экстренно приземлившийся в Красноярске, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско, передает «Радиоточка НСН».

