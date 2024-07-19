Масштабный сбой в работе авиакомпаний произошел в США

Авиакомпания American Airlines запретила взлет для всех своих самолетов из-за проблемы с коммуникацией. Соответствующие данные опубликованы на сайте управления гражданской авиации США (FAA).

Air France опровергла сообщения о возобновлении прямых рейсов из Парижа в Москву

В чем именно состоит проблема, не сообщается. По данным телеканала CNN, из-за сбоя программного обеспечения Microsoft авиакомпании Frontier пришлось приостановить отправления своих самолетов на всей территории Соединенных Штатов, 131 рейс отменили, еще 223 задержаны.

При этом телеканал указал, что ряд авиакомпаний, в том числе American Airlines, заявляли, что сбой их не затронул.

Ранее сообщалось, что авиалайнер, выполнявший рейс из Индии в США, и экстренно приземлившийся в Красноярске, не вылетит в ближайшее время в Сан-Франциско, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:СШАСамолетыАвиакомпании

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