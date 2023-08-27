Пассажира севшего в Волгограде самолёта отправили в реанимацию
Из-за тяжелого состояния пассажира рейса Москва — Минеральные воды после экстренной посадки в Волгограде отправили в реанимацию. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.
Уточняется, что мужчине, которому на борту стало плохо, 54 года.
Его отправили в реанимационное отделение ГКБ СМП №25.
«Его состояние тяжёлое», — цитирует ТАСС слова собеседника агентства.
Ранее сообщалось, что борт, направляющийся из Москвы в Минеральные Воды, после сигнала тревоги зашел на экстренную посадку в Волгограде из-за ухудшения здоровья пассажира. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авиаслужбы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru