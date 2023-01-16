Пассажир сумел снять авиакатастрофу в Непале из салона упавшего самолета

В интернете появилось видео, на котором, как предполагается, зафиксированы последние секунды полета лайнера ATR 72, который разбился в Непале, сообщает «РЕН ТВ».

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В самолете находилось пятеро друзей – Сону Джайсвал, Анил, Вишал, Абхисек и Санджай Джайсвал. Сону вел прямую трансляцию полета в Сети, оттуда и появилось данная запись. На кадрах видно, как молодые люди сидят в пассажирских креслах и показывают вид из иллюминатора. В один момент камера начинает трястись, все вокруг переворачивается. Ролик обрывается, предположительно, в момент крушения.

Все 72 человека, находившиеся в самолете авиакомпании Yeti Airlines, разбившегося в Непале 15 января, погибли. Опознание тел погибших начнется 16 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:НепалКрушение Самолета
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